Bari auto cannibalizzate | ecco come finisco le vetture rubate

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’operazione di ricognizione aerea, la guardia di finanza di Bari ha scoperto 14 auto rubate nascoste tra Trani, Corato, Andria e Canosa di Puglia. Undici erano già smontate, tre parzialmente cannibalizzate. Grazie al coordinamento tra elicottero e pattuglie a terra, alcuni veicoli sono stati restituiti ai proprietari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

bari auto cannibalizzate ecco come finisco le vetture rubate

© Tgcom24.mediaset.it - Bari, "auto cannibalizzate": ecco come finisco le vetture rubate

In questa notizia si parla di: bari - auto

Bimbo di 2 anni resta bloccato in auto sotto al sole a Bari, passanti rompono il vetro e lo liberano

Bimbo bloccato in auto, i passanti rompono il vetro per liberarlo. E' accaduto a Bari

Bari, bimbo di 2 anni resta chiuso in auto: i passanti rompono il vetro per salvarlo

bari auto cannibalizzate finiscoPerde il controllo dell'auto, finisce sui binari - Al volante, riferiscono i Vigili del Fuoco, c'era un anziano, che nel pomeriggio di domenica avrebbe perso il controllo dell'auto. Come scrive rainews.it

bari auto cannibalizzate finiscoIl video dell’anziano che entra in stazione con l’auto e finisce sui binari della stazione a Bari - Un ultraottantenne è finito con la sua auto sui binari della stazione di Santo Spirito, a Bari: nessun ferito, ma il traffico ferroviario è rimasto bloccato ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bari Auto Cannibalizzate Finisco