Barella imprescindibile per Gattuso | ecco perché è l’anima del centrocampo della Nazionale

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Barella imprescindibile per Gattuso: ecco perché il nerazzurro è l’anima del centrocampo della Nazionale Italiana. In un’Italia che cerca certezze e leader carismatici per tornare protagonista sulla scena mondiale, il punto fermo ha un nome e un cognome: Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter è oggi il perno tecnico, tattico e temperamentale su cui il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta costruendo la sua Nazionale. In vista delle delicate sfide contro Estonia e Israele, è proprio attorno alla sua figura che ruotano uomini, moduli e ambizioni di un intero paese. Duttilità al Servizio della Squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

barella imprescindibile per gattuso ecco perch233 232 l8217anima del centrocampo della nazionale

© Internews24.com - Barella imprescindibile per Gattuso: ecco perché è l’anima del centrocampo della Nazionale

In questa notizia si parla di: barella - imprescindibile

barella imprescindibile gattuso perch233TS – Italia, Barella leader totale: per Gattuso è l’anima del centrocampo - Il centrocampista nerazzurro è il vero cardine azzurro: duttilità, carisma e successi con l’Inter lo rendono imprescindibile per Gattuso ... Riporta msn.com

Italia, Gattuso e la battuta rivolta a Barella: "Buon appetito" - Al termine della conferenza stampa andata in scena alla vigilia della sfida con l'Estonia, valida per le qualificazioni ai prossimi campionati del Mondo, c ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Barella Imprescindibile Gattuso Perch233