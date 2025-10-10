Barella imprescindibile per Gattuso | ecco perché è l’anima del centrocampo della Nazionale
Inter News 24 Barella imprescindibile per Gattuso: ecco perché il nerazzurro è l’anima del centrocampo della Nazionale Italiana. In un’Italia che cerca certezze e leader carismatici per tornare protagonista sulla scena mondiale, il punto fermo ha un nome e un cognome: Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter è oggi il perno tecnico, tattico e temperamentale su cui il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta costruendo la sua Nazionale. In vista delle delicate sfide contro Estonia e Israele, è proprio attorno alla sua figura che ruotano uomini, moduli e ambizioni di un intero paese. Duttilità al Servizio della Squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: barella - imprescindibile
Barella:”Tutti noi diciamo che l'Inter è una famiglia e di sicuro in una famiglia c'è appartenenza. È un valore che mi ha trasmesso quando sono arrivato a Milano 'i vecchi' e ora è quello che cerchiamo di trasmettere noi a chi arriva. Ed è quello che trasmettono i t - facebook.com Vai su Facebook
TS – Italia, Barella leader totale: per Gattuso è l’anima del centrocampo - Il centrocampista nerazzurro è il vero cardine azzurro: duttilità, carisma e successi con l’Inter lo rendono imprescindibile per Gattuso ... Riporta msn.com
Italia, Gattuso e la battuta rivolta a Barella: "Buon appetito" - Al termine della conferenza stampa andata in scena alla vigilia della sfida con l'Estonia, valida per le qualificazioni ai prossimi campionati del Mondo, c ... Secondo corrieredellosport.it