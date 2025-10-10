Barcellona debiti di mercato per 159 milioni | ecco i giocatori ancora da pagare
Barcellona, 159 milioni ancora da saldare: i top acquisti non sono stati pagati del tutto. Tutti gli aggiornamenti Il Barcellona, uno dei club più prestigiosi al mondo, continua a fare i conti con una situazione economica complessa. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, i blaugrana devono ancora versare circa 159 milioni di euro per alcuni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
"Il ritorno del Barcellona è stato un atto spontaneo. Abbiamo accolto con entusiasmo questo ritorno, rappresenta un grande club ed è importante averlo in questo organismo". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, all'assemblea EFC.
PODCAST - Tutte le risposte sul Barcellona: perché può fare mercato nonostante i debiti - Nonostante una pesantissima situazione debitoria, la società catalana di Laporta sta portando avanti una ... Riporta m.tuttomercatoweb.com
Il Barcellona mette sul mercato Lewandowski: è troppo 'vecchio' per l'Italia? - Il Barcellona ha comunicato a Robert Lewandowski e al suo entourage l'intenzione di non rinnovare il contratto in ... Come scrive calciomercato.com