Barcellona debiti di mercato per 159 milioni | ecco i giocatori ancora da pagare

Barcellona, 159 milioni ancora da saldare: i top acquisti non sono stati pagati del tutto. Tutti gli aggiornamenti Il Barcellona, uno dei club più prestigiosi al mondo, continua a fare i conti con una situazione economica complessa. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, i blaugrana devono ancora versare circa 159 milioni di euro per alcuni.

"Il ritorno del Barcellona è stato un atto spontaneo. Abbiamo accolto con entusiasmo questo ritorno, rappresenta un grande club ed è importante averlo in questo organismo". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, all'assemblea EFC. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

