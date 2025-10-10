Barbara Pandolfo scomparsa da Roma si è allontanata con l'auto | Potrebbe essere in pericolo

Barbara Pandolfo si è allontanata a Roma sulla sua Renault Twingo di colore blu targata EH693YE. L'appello dei famigliari: "È una persona fragile, potrebbe essere in pericolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Barbara Pandolfo scomparsa da Roma l'8 ottobre, il Comitato: "Deve seguire la sua terapia farmacologica" - Ricerche in corso per ritrovarla sana e salva; è fragile e necessita di terapia farmacologica urgente. Lo riporta tag24.it