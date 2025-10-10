Barbara D’Urso | Ho tanta rabbia dentro | negli ultimi due anni e mezzo sono accadute cose molto forti nella mia vita

La conduttrice, concorrente di Ballando con le stelle, ha confidato: «Quando sono tornata a casa dopo la puntata, mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, soprattutto dopo tutto il lavoro che avevamo fatto».

BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE

Chi sale in pista a Ballando Con Le Stelle? Barbara D’Urso Silurata!

Ballando, pagelle: Barbara D'Urso dimagrita (8), Martina Colombari stanca di essere bella (5,5), Marcella Bella tosta e indipendente (6)

Barbara D'Urso: "Ho dentro molta rabbia per quello che mi è successo" - Dopo due anni lontana dal piccolo schermo, Barbara D'Urso torna in TV con 'Ballando Segreto', mostrando un lato inedito di sé.

Barbara d'Urso: «Quando ho lasciato Mediaset sono spariti tutti. Sono andata all'estero per il troppo dolore» - Dei primi giorni lontano dagli studi televisivi, la conduttrice ricorda tutto: «Devo occupare la mente, e il tempo.