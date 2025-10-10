ABBONATI A DAYITALIANEWS Il segretario del Pd Sicilia attacca dopo il voto sulla manovra quater. PALERMO. Il segretario regionale del Partito Democratico Sicilia, Anthony Barbagallo, ha lanciato un duro attacco al presidente della Regione, Renato Schifani, in seguito al voto sulla manovra quater all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars). Secondo Barbagallo, il governo regionale è ormai in una crisi irreversibile: “Il presidente della Regione Schifani prenda atto della situazione in cui versa la sua giunta. Non ci sono più le condizioni per andare avanti”, ha dichiarato il segretario dem. “La Sicilia soffocata da clientele e potere”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Barbagallo: “Schifani si dimetta e liberi la Sicilia dalle clientele”. Il suo post