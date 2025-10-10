Barbagallo | Schifani si dimetta e liberi la Sicilia dalle clientele Il suo post
Il segretario regionale del Partito Democratico Sicilia, Anthony Barbagallo, ha lanciato un duro attacco al presidente della Regione, Renato Schifani, in seguito al voto sulla manovra quater all'Assemblea Regionale Siciliana (Ars). Secondo Barbagallo, il governo regionale è ormai in una crisi irreversibile: "Il presidente della Regione Schifani prenda atto della situazione in cui versa la sua giunta. Non ci sono più le condizioni per andare avanti", ha dichiarato il segretario dem.
Extra costi rifiuti, i sindaci Barbagallo e Corsaro ringraziano il Governo Schifani
L'assessore regionale dell'#Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall'incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. Il presidente della #RegioneSiciliana, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d'Orléans
Regione, si dimette l'assessore all'Agricoltura Salvatore Barbagallo
Barbagallo: "Schifani si dimetta e liberi la Sicilia dalla cappa delle clientele" - PALERMO – "Il presidente della Regione Schifani prenda atto della crisi irreversibile in cui versa il suo governo".
Regione siciliana, si è dimesso l'assessore Barbagallo - L'assessore regionale dell'Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall'incarico, efficaci da lunedì prossimo, per motivi personali.