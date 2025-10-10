Barbagallo | Schifani si dimetta e liberi la Sicilia dalle clientele Il suo post

Dayitalianews.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il segretario del Pd Sicilia attacca dopo il voto sulla manovra quater. PALERMO. Il segretario regionale del Partito Democratico Sicilia, Anthony Barbagallo, ha lanciato un duro attacco al presidente della Regione, Renato Schifani, in seguito al voto sulla manovra quater all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars). Secondo Barbagallo, il governo regionale è ormai in una crisi irreversibile: “Il presidente della Regione Schifani prenda atto della situazione in cui versa la sua giunta. Non ci sono più le condizioni per andare avanti”, ha dichiarato il segretario dem. “La Sicilia soffocata da clientele e potere”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

barbagallo schifani si dimetta e liberi la sicilia dalle clientele il suo post

© Dayitalianews.com - Barbagallo: “Schifani si dimetta e liberi la Sicilia dalle clientele”. Il suo post

In questa notizia si parla di: barbagallo - schifani

Extra costi rifiuti, i sindaci Barbagallo e Corsaro ringraziano il Governo Schifani

Barbagallo: “Schifani si dimetta e liberi la Sicilia dalla cappa delle clientele” - PALERMO – “Il presidente della Regione Schifani prenda atto della crisi irreversibile in cui versa il suo governo”. Come scrive livesicilia.it

Regione siciliana, si è dimesso l'assessore Barbagallo - L'assessore regionale dell'Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall'incarico, efficaci da lunedì prossimo, per motivi personali. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Barbagallo Schifani Dimetta Liberi