Bando per case ad affitti bassi | come fare domanda
Dal 10 ottobre è possibile presentare domanda per un affitto a canone ridotto rispetto a quello di mercato. Apre infatti il bando Sap (servizi abitativi pubblici) dell’ambito sud est Milano: per partecipare c’è tempo fino al 17 novembre.Come fare domandaPossono presentare richiesta i cittadini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: bando - case
Case popolari, l’ultimo bando: "Copre solo il 10% del fabbisogno"
Case popolari in Brianza: apre il bando per 43 nuovi alloggi: come partecipare
Bando case popolari a Castelfranco: accolte 233 domande su 245 richieste
Leggi su Tgr Abruzzo Case Ater, bando di gara per le ristrutturazioni post sisma Dopo 16 anni verso la fine dell’odissea di 60 famiglie che vivono in sei palazzine di edilizia popolare in via Sallustio - facebook.com Vai su Facebook
Case popolari: il Comune pubblica il bando per l'assegnazione - - X Vai su X
Bando per case ad affitti bassi: come fare domanda - Dal 10 ottobre è possibile presentare domanda per un affitto a canone ridotto rispetto a quello di mercato. Scrive milanotoday.it
Il piano del Comune per case a prezzi bassi è un mezzo flop, correzioni in corsa - Per le prime 8 aree sono arrivate 24 proposte dai costruttori, ma una sola soddisfa totalmente le richieste del Comune. Segnala milanotoday.it