Banche Lovaglio | I brand Mps e Mediobanca sono sacri
Banche e brand, quelli di Mps e Mediobanca sono “sacri”. Parola del ceo del Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio che in un’ora di audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sulle Banche ha messo in chiaro come sia Rocca Salimbeni sia Piazzetta Cuccia “vantano un patrimonio straordinario di professionalità e i due marchi, forti di una storia prestigiosa, saranno coltivati per ulteriormente arricchire il loro posizionamento unico e riconoscibile”. Integrazione con Mediobanca progetto industriale. L’ad di Montepaschi ha fatto presente che il piano d’integrazione è “a tutti gli effetti di un progetto industriale che non si basa sulle solite operazioni di chiusura filiali e riduzione del personale” ma “di ampio respiro ” e che si basa “sulla crescita dei ricavi e in grado di generare benefici per tutti gli stakeholder, il territorio, e il sistema Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: banche - lovaglio
