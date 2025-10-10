Balneari Legacoop | Riconoscimento del valore delle imprese punto fermo bene il dialogo Salvini-de Pascale

Riminitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il riconoscimento del valore delle imprese balneari è un punto fermo e indiscutibile, per salvaguardare lavoro e famiglie, su cui si sono trovati concordi sia il ministro Matteo Salvini che il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale”. Questa la posizione di Legacoop Romagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

balneari - legacoop

