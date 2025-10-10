Ballando con le Stelle cambia ancora orario | a che ora inizia la puntata di sabato 11 ottobre

Il sabato sera di Rai1 subisce un nuovo scossone. La programmazione di Ballando con le stelle cambia per la terza volta consecutiva. La terza diretta dello show condotto da Milly Carlucci slitta in seconda serata per lasciare spazio al calcio e alla Nazionale azzurra. Cosa è successo nelle prime puntate. Non c'è pace per gli affezionati del talent dedicato al ballo che quest'anno ha compiuto 20 anni di messa in onda. Dopo la prima puntata - andata in onda con il consueto orario fissato alle 20:35 - la seconda serata è stata posticipata alle 21:35. Uno slittamento definito "strategico", con il ritorno in onda di Stefano De Martino con "Affari tuoi" nell'ora precedente, che la dirigenza Rai ha messo in atto per cercare di risollevare le sorti degli ascolti poco brillanti della puntata di esordio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ballando con le Stelle cambia ancora orario: a che ora inizia la puntata di sabato 11 ottobre

