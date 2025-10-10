Ballando con le stelle 2025 terza puntata 11 ottobre | in pista Fefè De Giorgi

Ballando con le stelle 2025 torna su Rai1 con la terza puntata sabato 11 ottobre alle 22.50, subito dopo la partita Estonia-Italia valida per la qualificazione ai Mondiali. Nel varietà condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino, scende in pista Ferdinando ‘Fefè’ De Giorgi, il ct della Nazionale italiana maschile di pallavolo che ha da poco vinto i Mondiali. Chi è Fefè De Giorgi. Da giocatore ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali consecutivi. Da allenatore, sempre con la nazionale italiana, ha vinto un europeo e due mondiali consecutivi: è l’unico sportivo al mondo ad aver vinto cinque titoli mondiali di pallavolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

