Ballabio investe nella scuola | nuove schermature solari per l' infanzia

Leccotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi interventi di miglioramento per la scuola dell’infanzia “Pianeta Bimbi” di Ballabio che, nei giorni scorsi, ha visto l’installazione di nuove schermature solari su tutte le aule e nel salone principale. I lavori sono stati affidati all’impresa Zanellato Tende di Enrico Zanellato di Cologno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ballabio - investe

Ballabio investe 60mila euro per rinnovare i giochi del Parco Grignetta

IL COMUNE INVESTE NELLA SCUOLA: NUOVE SCHERMATURE SOLARI PER LA MATERNA - Nuovi interventi di miglioramento per la Scuola dell’Infanzia “Pianeta Bimbi” di Ballabio che, nei giorni scorsi, ha visto l’installazione di schermature solari su tutte le aule e nel salon ... Da ballabionews.com

Cerca Video su questo argomento: Ballabio Investe Scuola Nuove