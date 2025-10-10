Balkans and Black Sea Perspectives 2025 – Building Bridges | la Nato e le sfide ibride

Ildifforme.it | 10 ott 2025

In diretta da Roma, la conferenza internazionale “Balkans and Black Sea Perspectives 2025Building Bridges: Defusing Hybrid Threats for Regional Stability”, organizzata dalla Nato Defense College Foundation in collaborazione con la Divisione Nato per gli Affari Politici e la Sicurezza (PASP), la Fondazione CSF e il Nato Defense College. Diplomatici, accademici e policy-maker da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

