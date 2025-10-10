Balkans and Black Sea Perspectives 2025 – Building Bridges | la Nato e le sfide ibride
In diretta da Roma, la conferenza internazionale “Balkans and Black Sea Perspectives 2025 – Building Bridges: Defusing Hybrid Threats for Regional Stability”, organizzata dalla Nato Defense College Foundation in collaborazione con la Divisione Nato per gli Affari Politici e la Sicurezza (PASP), la Fondazione CSF e il Nato Defense College. Diplomatici, accademici e policy-maker da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: balkans - black
Seminario "Ottoman and Post-Ottoman Mobilities in the Levant and the Balkans (1840-1930)" Palazzo Corigliano - Antisala degli specchi 8 Ottobre 2025 - 20 Novembre 2025 ? dalle ore 12:00 https://ow.ly/XIsN50X4N1e - X Vai su X
Balkans and Black Sea Perspectives 2025 – Building Bridges: la Nato e le sfide ibride - In diretta da Roma, la conferenza internazionale “Balkans and Black Sea Perspectives 2025 – Building Bridges: Defusing Hybrid Threats for Regional Stability”, organizzata dalla Nato Defense College Fo ... Segnala pianetagenoa1893.net
Bulgaria joins multinational MCM Black Sea exercise - The MCM Black Sea was established with the signing of a memorandum between Bulgaria, Romania, and Turkey in early 2024, aimed at ensuring the safety of maritime traffic and countering the threat posed ... Secondo trend.az