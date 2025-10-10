Baldini | Odio quello che ha fatto Camarda

Under 21, Baldini: "4-0? C'è una cosa che mi ha dato più gioia. Odio quello che ha fatto Camarda..." - Mattatore della serata Pisilli con reti siglate anche da Camarda e Berti. Lo riporta msn.com

Baldini e il bel gesto di Pafundi prima del rigore con la Svezia: è puro spirito di squadra - L'Italia Under 21 ha battuto la Svezia nella partita di qualificazione agli Europei 2027 ma il ct, più del risultato, si dice "pieno di gioia" ... Da fanpage.it