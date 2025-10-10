Baldini | Il rigore lasciato a Berti mi dà più gioia del 4-0 Camarda? I cucchiai li odio però
Il ct dell'Italia Under 21 dopo il poker sulla Svezia: "Il gruppo è coeso, contento di stare insieme e anche pieno di talento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L’Italia U21 di Baldini apre con una vittoria in rimonta sul Montenegro: decide Koleosho su rigore
Gol dopo 3 minuti e raddoppio sul rigore parato. Antenucci segna nel recupero ma è troppo tardi. Terza sconfitta su tre partite della gestione Baldini.
Dopo una lunga sospensione per grandine, Hellas Verona-Venezia si è conclusa 0-0 nei 90 minuti e si è decisa ai tiri di rigore: a passare è la squadra di Giovanni Stroppa. Decisiva la parata di Alessandro Plizzari, di nuovo protagonista dopo essere stato l'ero
Baldini: "Il rigore lasciato a Berti mi dà più gioia del 4-0. Camarda? I cucchiai li odio, però..." - Il ct dell'Italia Under 21 dopo il poker sulla Svezia: "Il gruppo è coeso, contento di stare insieme e anche pieno di talento" ... Riporta msn.com
Silvio Baldini: “Tutto il Club Italia vuole bene a Berti” VIDEO - Un bellissimo gesto per un ragazzo che se lo meritava. Segnala corriereromagna.it