Baldini | Il rigore lasciato a Berti mi dà più gioia del 4-0 Camarda? I cucchiai li odio però

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct dell'Italia Under 21 dopo il poker sulla Svezia: "Il gruppo è coeso, contento di stare insieme e anche pieno di talento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

