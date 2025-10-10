Bagni pubblici a Roma crescono gli utenti dei Vespasiani 2.0 | oltre 313 mila accessi nel 2024

Hanno aumentato il numero degli utenti e le valutazioni si attestano sopra l’80% del gradimento. Parliamo di quelli che venivano chiamati i “Vespasiani 2.0”, ovvero i bagni pubblici di Roma dotati di wi fi e infopoint per i turisti. Parliamo dei punti di accoglienza P.Stop di Roma che hanno fatto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

