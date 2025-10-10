Bagnaia | Marquez? Pensavo volesse ostacolarmi ma in Giappone Sakè e karaoke
Francesco Bagnaia è stato ospite del Festival dello Sport di Trento. Durante il suo talk ha parlato del suo compagno di squadra in Ducati Marc Marquez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: bagnaia - marquez
Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint
LIVE MotoGP, GP Cechia 2025 in DIRETTA: Bagnaia inizia bene sul bagnato, Marc Marquez appiedato dalla GP25
MotoGp Brno, Bagnaia può battere i due Marquez nella Sprint? Le quote
Da Marquez a Bagnaia, Guido Meda ci racconta cosa sappiamo e cosa non sappiamo dopo quanto successo in Indonesia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP - X Vai su X
Dopo un fantastico Gran Premio del Giappone con tripletta di Bagnaia e titolo mondiale per Marquez, la Ducati affronta l'incubo di Mandalika. Marquez subito in terra, travolto da Bezzecchi, con conseguente frattura della clavicola e Bagnaia 'turista' in pista sin - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP Indonesia, il mistero Ducati continua: cosa è successo alla moto di Bagnaia? Pecco: "È inaccettabile" - Parole più amare dai piloti Ducati: Bagnaia alimenta le speculazioni sulla sua moto ... Da sport.virgilio.it
MotoGP 2025, crisi Pecco Bagnaia: addio dopo GP di Catalogna?/ Moto “pro Marquez”, la Ducati replica - Pecco Bagnaia protagonista di un'ottima prestazione nel GP di Catalunya, crisi in MotoGP con Ducati finita? Secondo ilsussidiario.net