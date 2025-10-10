Bagnaia | Marquez? Pensavo mi ostacolasse invece in Giappone sakè e karaoke!

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Bagnaia è stato ospite del Festival dello Sport di Trento. Durante il suo talk ha parlato del suo compagno di squadra in Ducati Marc Marquez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bagnaia: "Marquez? Pensavo mi ostacolasse, invece in Giappone... sakè e karaoke!"

