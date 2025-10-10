Bagnaia amore Juve | Quando vinci stai sulle p il siparietto sul palco

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il talk del pilota Ducati, Bagnaia tira fuori una sciarpa della Juventus e inizia a raccontare del suo amore per i bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bagnaia amore juve quando vinci stai sulle p il siparietto sul palco

© Gazzetta.it - Bagnaia, amore Juve: "Quando vinci stai sulle p..." , il siparietto sul palco

In questa notizia si parla di: bagnaia - amore

Cerca Video su questo argomento: Bagnaia Amore Juve Vinci