Bagnaia amore Juve | Quando vinci stai sulle p il siparietto sul palco
Durante il talk del pilota Ducati, Bagnaia tira fuori una sciarpa della Juventus e inizia a raccontare del suo amore per i bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: bagnaia - amore
A proposito delle voci che davano Bagnaia vincitore del GP del Giappone con una Ducati GP24, subito smentite da Tardozzi: ecco come si svolgono le verifiche tecniche ad ogni GP e come vengono sigillati i motori - facebook.com Vai su Facebook