Baggio e la verità su Trapattoni

"Non mi portò al Mondiale, mi disse il motivo e gli risposi" Roberto Baggio, straordinario calciatore, per tanti il migliore della storia del calcio italiano, in un passaggio di una intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli per il podcast "Passa dal BSMT", ha ricordato il suo rapporto con la nazionale, in particolare la fine del mondiale del 1994 e l'esclusione dall'edizione del 2002. Queste le parole dell'ex numero 10 di Fiorentina, Juventus, Bologna, Inter, Milan e Brescia: "Purtroppo ho sempre saputo che è un mio punto debole: quando sto per raggiungere degli obiettivi, inevitabilmente accade qualcosa, nascono gli ostacoli.

