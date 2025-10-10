Baby influencer | l’immagine dei bimbi non appartiene ai genitori finalmente un decreto lo sancisce
Con l’avvento dei social, troppi bambini sono stati impunemente sovraesposti online dai loro genitori con fini meramente commerciali, senza alcun tipo di controllo esterno e, soprattutto, senza che un solo euro guadagnato finisse legalmente nelle tasche dei bambini stessi. Dal 2026 però qualcosa. 🔗 Leggi su Today.it
