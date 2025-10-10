Baby influencer | l’immagine dei bimbi non appartiene ai genitori finalmente un decreto lo sancisce

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’avvento dei social, troppi bambini sono stati impunemente sovraesposti online dai loro genitori con fini meramente commerciali, senza alcun tipo di controllo esterno e, soprattutto, senza che un solo euro guadagnato finisse legalmente nelle tasche dei bambini stessi. Dal 2026 però qualcosa. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: baby - influencer

«Nati per i social»: il documentario che racconta la vita dei baby influencer

Baby influencer, il disegno di legge per la stretta bipartisan: «Niente social fino ai 15 anni e stop alle pubblicità»

Social e baby influencer: svolta bipartisan?

baby influencer l8217immagine bimbiBaby influencer, il disegno di legge per la stretta bipartisan: «Niente social fino ai 15 anni e stop alle pubblicità» - L’obiettivo è approvare il giro di vite entro inizio 2026, per combattere lo «sfruttamento web» dei più piccoli ... Riporta msn.com

baby influencer l8217immagine bimbiBaby influencer, in Italia arriva la legge per tutelare i minori sui social - Il ddl bipartisan propone di alzare l’età minima per accedere ai social e di prevenire lo sfruttamento dei bambini che diventano baby influencer ... Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Baby Influencer L8217immagine Bimbi