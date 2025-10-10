Azione degli attivisti alla sede della Figc | No alla partita Italia-Israele

Veneziatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I gruppi del Rivolta e del laboratorio Pandora hanno effettuato un'azione a sorpresa questa mattina nella sede regionale della Figc, la Federazione italiana giuoco calcio, in via Rizzardi a Marghera: un'occupazione di un paio d'ore per opporsi allo svolgimento della partita dei mondiali. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

