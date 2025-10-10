Aziende agricole la Regione pubblica un bando da 40 milioni per la diversificazione

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quaranta milioni di euro per incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole e per favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento di queste aree. A tanto ammontano le risorse del bando relativo alla misura Srd03 del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aziende - agricole

Sondrio, blitz nelle aziende agricole. Quattro fuori legge: sanzioni per 27mila euro

Coldiretti in assemblea: 770mila le aziende agricole italiane colpite dal taglio della Pac 2028-2034

Coldiretti: «Oltre 770mila aziende agricole italiane colpite dal taglio Pac»

Aziende agricole, la Regione pubblica un bando da 40 milioni per la diversificazione - Quaranta milioni di euro per incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole e per favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contrastando lo spo ... Lo riporta msn.com

aziende agricole regione pubblicaAziende agricole, Regione pubblica bando da 40 milioni per incentivare la diversificazione. Sammartino: “Aiuto concreto al settore” - Quaranta milioni di euro per incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole e per favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contrastando lo spo ... Come scrive ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Aziende Agricole Regione Pubblica