Halloween è alle porte e la caccia al costume perfetto è ufficialmente iniziata. Ma quali personaggi stanno conquistando l’immaginazione del pubblico quest’anno? La risposta viene da Google Trends che, analizzato le ricerche più frequenti, ha rivelato un panorama affascinante che riflette le tendenze della cultura pop, dai videogiochi ai blockbuster cinematografici, dalle icone virali sui social media ai classici rivisitati. A sorpresa, i personaggi del film KPop Demon Hunters hanno letteralmente conquistato il podio delle ricerche più popolari. Rumi, Zoey, Mira, Jinu, Baby Saja e Derpy the Tiger occupano le prime posizioni della classifica, con un successo particolare tra i bambini e i giovani adolescenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Avviso ai ritardatari: ad Halloween 2025 si va in giro da demoni K-Pop e bambole Labubu