Avviato il ritiro dell' Idf nella Striscia lungo le linee concordate Pizzaballa | Andrò a Gaza appena possibile

Feedpress.me | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra la notte scorsa e questa mattina, l’esercito israeliano (Idf) ha iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell’accordo con Hamas per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi tenuti prigionieri dal gruppo palestinese. Alcune forze sono state completamente ritirate da Gaza, mentre altre rimarranno nelle posizioni lungo le. 🔗 Leggi su Feedpress.me

