Avete mai visto due buchi neri danzare assieme? Gli scienziati li hanno immortalati per la prima volta
Per la prima volta nella storia dell’astronomia, gli scienziati sono riusciti a catturare un’immagine di due buchi neri che orbitano l’uno attorno all’altro. La scoperta, pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal, offre la prova visiva definitiva dell’ esistenza di sistemi binari di buchi neri, un fenomeno teorizzato da decenni ma mai osservato direttamente fino ad oggi. I due giganti cosmici si trovano al centro di un quasar chiamato OJ287, a circa 5 miliardi di anni luce dalla Terra. Il quasar è un nucleo galattico estremamente luminoso che si forma quando il buco nero supermassiccio al centro di una galassia divora il gas e la polvere cosmici circostanti, emettendo una luce trilioni di volte più brillante di quella del nostro Sole. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: avete - visto
Sinner come non l’avete mai visto: chi ha pubblicato le sue “foto segrete”
Avete visto I Fantastici 4: Gli inizi? Questi sono gli 8 easter egg che forse vi sono sfuggiti
“Come avete visto…”. Garlasco, l’annuncio del legale della famiglia Poggi
“Quel giorno c’era la partita #Palermo - #Venezia, avete visto Giovanni?”. Appello ai tifosi dai familiari del pensionato che il 30 settembre si è allontanato dal pronto soccorso in zona Resuttana - San Lorenzo. “Come fa senza ossigeno?” #chilhavisto? https://c - X Vai su X
Avete visto dove abbiamo spedito Andrea Bosio? In questo momento è in Vietnam per un corso avanzato di pizza in pala Scrocchiarella! La gen Z direbbe: “Adoro” - facebook.com Vai su Facebook
Quei buchi neri che non dovrebbero esistere - KAGRA (LVK) ha annunciato a Glasgow, in Scozia, nel corso della conferenza GR- lescienze.it scrive
La più massiccia collisione di buchi neri svelata dalle onde gravitazionali - La più massiccia collisione tra due buchi neri mai osservata ha prodotto un oggetto finale di dimensioni gigantesche, con una massa pari a circa 225 volte quella del Sole: l'hanno rivelata le onde ... Lo riporta ansa.it