Avete mai visto due buchi neri danzare assieme? Gli scienziati li hanno immortalati per la prima volta

Per la prima volta nella storia dell'astronomia, gli scienziati sono riusciti a catturare un'immagine di due buchi neri che orbitano l'uno attorno all'altro. La scoperta, pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal, offre la prova visiva definitiva dell' esistenza di sistemi binari di buchi neri, un fenomeno teorizzato da decenni ma mai osservato direttamente fino ad oggi. I due giganti cosmici si trovano al centro di un quasar chiamato OJ287, a circa 5 miliardi di anni luce dalla Terra. Il quasar è un nucleo galattico estremamente luminoso che si forma quando il buco nero supermassiccio al centro di una galassia divora il gas e la polvere cosmici circostanti, emettendo una luce trilioni di volte più brillante di quella del nostro Sole.

