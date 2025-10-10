Aversa corse folli e notti senza pace per i residenti di via Salvo D’Acquisto

Non c’è pace per i residenti di via Salvo D’Acquisto ad Aversa, da tempo teatro di episodi di malamovida e caos viabilità. Le segnalazioni si moltiplicano sui social, dove i cittadini continuano a denunciare corse folli, musica ad alto volume e schiamazzi. Il Comune aveva fatto sapere l’intenzione di installare barriere fisiche per limitare l’accesso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

