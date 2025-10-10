Avengers | Doomsday Andrew Garfield risponde alle domande sul suo coinvolgimento
Continuano le domande su chi altro dell’universo cinematografico Marvel apparirà in Avengers: Doomsday nel 2026, e Andrew Garfield è ancora una volta al centro delle speculazioni. In una nuova intervista con GQ, Garfield ha infatti risposto a un fan che gli ha chiesto se lui e il collega Tobey Maguire, anche lui interprete di Spider-Man, torneranno nel prossimo grande evento Marvel. La star britannica ha risposto: “ No, inequivocabilmente, cazzo, no! ”. I due, come noto, sono apparsi l’ultima volta nel film Spider-Man: No Way Home del 2021. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
