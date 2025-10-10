Avengers | Doomsday Andrew Garfield risponde alle domande sul suo coinvolgimento

Cinefilos.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le domande su chi altro dell’universo cinematografico Marvel apparirà in Avengers: Doomsday  nel 2026, e Andrew Garfield è ancora una volta al centro delle speculazioni. In una nuova intervista con GQ, Garfield ha infatti risposto a un fan che gli ha chiesto se lui e il collega Tobey Maguire, anche lui interprete di Spider-Man, torneranno nel prossimo grande evento Marvel. La star britannica ha risposto: “ No, inequivocabilmente, cazzo, no! ”. I due, come noto, sono apparsi l’ultima volta nel film Spider-Man: No Way Home del 2021. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avengers - doomsday

Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday

Thor e il futuro in avengers: doomsday, chris hemsworth chiarisce i dubbi

Piano di doctor doom per franklin richards: teorie su avengers doomsday

avengers doomsday andrew garfieldAvengers: Doomsday, Andrew Garfield ora nega: 'Inequivocabilmente no' - Andrew Garfield ha escluso il suo ritorno in Avengers: Doomsday, che vedrà un cast ricco di star MCU e alcuni volti iconici degli X- Da cinema.everyeye.it

L'Uomo Ragno di Andrew Garfield in Avengers: Doomsday? La risposta dell'attore è definitiva - La star inglese, pressata dalle domande sul ritorno nel nuovo capitolo della saga degli Avengers, ha fornito una risposta che non lascia adito a dubbi. Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Avengers Doomsday Andrew Garfield