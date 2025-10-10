Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia questa mattina al cimitero di Avellino, dove una donna è precipitata da uno dei piani superiori di una delle palazzine che ospitano i loculi. Un gesto improvviso, avvenuto sotto gli occhi attoniti di alcune persone presenti. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe raggiunto uno dei livelli più alti della struttura e, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta nel vuoto. La caduta è stata in parte attutita dal tetto di una cappella sottostante, ma l’impatto è stato comunque violento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, tragedia al cimitero: si lancia nel vuoto e muore poco dopo