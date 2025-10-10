Avellino prove di crescita contro il Napoli | Tutino stringe i tempi

Tempo di lettura: 2 minuti Segnali incoraggianti arrivano dal campo anche per quanto riguarda Gennaro Tutino, che in questi giorni ha intensificato il lavoro personalizzato per lasciarsi alle spalle il fastidio muscolare che lo tiene fermo da settimane. L’attaccante napoletano, che ha alternato sedute in palestra a esercizi sul campo, ha mostrato buone risposte e potrebbe presto tornare a lavorare in gruppo. L’obiettivo, ormai chiaro, è quello di essere almeno tra i convocati per il derby contro la Juve Stabia del “Menti”, tappa simbolica e significativa per un giocatore che non vede l’ora di rimettersi a disposizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it