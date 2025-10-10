Avellino presentato il saggio La vera catastrofe è non sapere di Luca Vallese
Si è tenuta oggi, ad Avellino, la presentazione del saggio “La vera catastrofe è non sapere”, scritto dal dott. Luca Vallese. L’incontro ha offerto un’occasione di confronto sul tema della prevenzione dai rischi naturali e sull’imminente obbligo di stipula delle polizze catastrofali previsto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
