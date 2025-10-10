Avellino presentato il saggio La vera catastrofe è non sapere di Luca Vallese

Avellinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta oggi, ad Avellino, la presentazione del saggio “La vera catastrofe è non sapere”, scritto dal dott. Luca Vallese. L’incontro ha offerto un’occasione di confronto sul tema della prevenzione dai rischi naturali e sull’imminente obbligo di stipula delle polizze catastrofali previsto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - presentato

Presentato ad Avellino il progetto Erasmus “YES I AM”

Scandone Avellino, presentato il roster 2025/2026 al Carcere Borbonico

Cerca Video su questo argomento: Avellino Presentato Saggio Vera