Avellino 53enne si lancia da un palazzo del cimitero

2anews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia si è verificata, all’interno del cimitero di Avellino, poco dopo le dieci di questa mattina. Choc nel cimitero di Avellino per la morte di una di una 53enne che dopo essersi lanciata dalla finestra di un palazzo interno che ospita i loculi è finita su altre tombe. La donna è morta sul colpo . 🔗 Leggi su 2anews.it

avellino 53enne si lancia da un palazzo del cimitero

© 2anews.it - Avellino, 53enne si lancia da un palazzo del cimitero

In questa notizia si parla di: avellino - 53enne

Tragedia al cimitero di Avellino: trovato senza vita un 53enne

Tragedia al cimitero di Avellino: trovato senza vita una 53enne

avellino 53enne lancia palazzoAvellino, dramma al cimitero: una 53enne si lancia sui loculi e muore - dipendente della FCA di Pratola Serra stamattina si è lanciata dal quarto del Palazzo Santa Rita. Lo riporta msn.com

avellino 53enne lancia palazzoSi lancia da un palazzo all'interno del cimitero di Avellino - Choc nel cimitero di Avellino per la morte di una di una 53enne che dopo essersi lanciata dalla finestra di un palazzo interno che ospita i loculi è finita su altre tombe. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino 53enne Lancia Palazzo