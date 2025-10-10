La tragedia si è verificata, all’interno del cimitero di Avellino, poco dopo le dieci di questa mattina. Choc nel cimitero di Avellino per la morte di una di una 53enne che dopo essersi lanciata dalla finestra di un palazzo interno che ospita i loculi è finita su altre tombe. La donna è morta sul colpo . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Avellino, 53enne si lancia da un palazzo del cimitero