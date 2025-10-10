Autunno Pavese numeri da record per la Fiera | oltre 11.500 presenze

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia, 9 ottobre 2025 - " Numeri da record per la 71esima edizione della Fiera di Autunno Pavese ". Dalla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia non si nasconde la soddisfazione per il "successo ogni oltre aspettativa" della rassegna enogastronomica organizzata al Palazzo Esposizioni di Pavia da venerdì 3 a lunedì 6 ottobre: "Nei quattro giorni di apertura - conferma la nota camerale a chiusura dell'iniziativa ideata e realizzata dall'azienda speciale PaviaSviluppo - la Fiera ha registrato un'affluenza superiore alle attese, con un pubblico trasversale per età e provenienza che ha superato le 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

autunno pavese numeri da record per la fiera oltre 11500 presenze

© Ilgiorno.it - Autunno Pavese, numeri da record per la Fiera: oltre 11.500 presenze

In questa notizia si parla di: autunno - pavese

Un poker di chef stellati per l’Autunno Pavese

Autunno Pavese 2025: l'impronta del gusto

Autunno Pavese, cene con gli chef stellati e Pranzo Imperiale

autunno pavese numeri recordAutunno Pavese, numeri da record per la Fiera: oltre 11.500 presenze - Pavia per la rassegna enogastronomica organizzata dall'azienda speciale PaviaSviluppo ... Lo riporta msn.com

autunno pavese numeri recordSan Zeno, vince la tradizione numeri record a Bereguardo - La folla delle grandi occasioni alla 98esima Fiera delle merci e del bestiame Il sindaco: «Grazie ad allevatori ed espositori, così ricordiamo le nostre ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Autunno Pavese Numeri Record