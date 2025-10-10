Autunno Pavese numeri da record per la Fiera | oltre 11.500 presenze
Pavia, 9 ottobre 2025 - " Numeri da record per la 71esima edizione della Fiera di Autunno Pavese ". Dalla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia non si nasconde la soddisfazione per il "successo ogni oltre aspettativa" della rassegna enogastronomica organizzata al Palazzo Esposizioni di Pavia da venerdì 3 a lunedì 6 ottobre: "Nei quattro giorni di apertura - conferma la nota camerale a chiusura dell'iniziativa ideata e realizzata dall'azienda speciale PaviaSviluppo - la Fiera ha registrato un'affluenza superiore alle attese, con un pubblico trasversale per età e provenienza che ha superato le 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
