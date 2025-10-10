Autostrada Catania-Messina carreggiate ridotte dal 13 al 30 ottobre all' altezza di Acireale
Si è tenuta oggi, presso la Prefettura di Catania, con il collegamento da remoto della Prefettura di Messina, una riunione congiunta del Comitato operativo viabilità (Cov) delle due province per discutere delle problematiche connesse ai lavori di riqualificazione delle barriere autostradali nello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Autostrada Catania-Siracusa, fino al 31 luglio traffico interdetto per lavori ai ventilatori delle gallerie
Autostrada Catania-Palermo, Schifani nomina i nuovi sub commissari: Montesano e Alongi
Autostrada Catania-Palermo, restringimenti alla corsia d'emergenza fino all'11 agosto
Autostrada A19 Palermo-Catania, via libera alla demolizione del viadotto Cannatello: i lavori dureranno tra i cinque e i sette anni Per chi dal capoluogo etneo dovesse andare in quello regionale, e viceversa, è previsto di procedere su una carreggiata a doppi
I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, nel corso di mirati servizi sull'Autostrada A18 Messina-Catania, hanno arrestato un cittadino straniero che nascondeva 27 kg di cocaina sotto i sedili dell'auto che conduceva. Lo stupefacente, insieme
Incidente sulla A18 tra Catania e Acireale: auto capovolta in carreggiata - Un incidente si è verificato poco fa, intorno alle 20,15, lungo l'autostrada A18, nel tratto tra Catania ed Acireale a circa 3 km dallo svincolo di Acirele. Lo riporta gazzettinonline.it
Tangenziale di Catania, lavori notturni fino al 14 novembre - I lcantieri, ancora una volta, riguardano le barriere di sicurezza . Come scrive meridionews.it