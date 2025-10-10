Autostrada Catania-Messina carreggiate ridotte dal 13 al 30 ottobre all' altezza di Acireale

Cataniatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta oggi, presso la Prefettura di Catania, con il collegamento da remoto della Prefettura di Messina, una riunione congiunta del Comitato operativo viabilità (Cov) delle due province per discutere delle problematiche connesse ai lavori di riqualificazione delle barriere autostradali nello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autostrada - catania

Autostrada Catania-Siracusa, fino al 31 luglio traffico interdetto per lavori ai ventilatori delle gallerie

Autostrada Catania-Palermo, Schifani nomina i nuovi sub commissari: Montesano e Alongi

Autostrada Catania-Palermo, restringimenti alla corsia d'emergenza fino all'11 agosto

autostrada catania messina carreggiateA18 Messina-Catania, chiusa la corsia di sorpasso tra Giarre e Acireale - 2025 si procederà alla chiusura della corsia di sorpasso, sia nella carreggiata in direzione Catania che in quella in direzione Messina ... Si legge su ilsicilia.it

Autostrada Catania-Messina: chiuse le corsie di sorpasso - CATANIA – Autostrade siciliane comunica che per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle barriere autostradali nello spartitraffico dell’A18 Messina- livesicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Autostrada Catania Messina Carreggiate