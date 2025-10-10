Autostrada A1 | riaperto tratto Arezzo-Monte San Savino per Tir in avarìa Ha perso gasolio Lunghe code
Intorno alle 16 di oggi, 10 ottobre 2025, circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante fermo in avaria al km 364 nord L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: autostrada - riaperto
Riaperto l’ingresso dell’Autostrada A3 di via Ferraris a Napoli: via le transenne dopo 2 mesi oggi 16 settembre
Autostrada A1, tir a fuoco fra Aglio e Firenzuola: riaperto tratto della Direttissima (foto)
Autostrada A1 Milano - Napoli direttissima: riaperto in anticipo il tratto Aglio - Firenzuola
Il tratto di autostrada è stato riaperto questa mattina - facebook.com Vai su Facebook
#MetroFirenze #Viabilità #Autostrade RIAPERTO il tratto dell'autostrada A1, tra Barberino di Mugello e Firenzuola, chiuso ieri a seguito dell'incendio di un mezzo nella galleria Largnano. Maggiori Info: https://autostrade.it/it/traffico-in-real-time… - X Vai su X
Code fino a 10 chilometri per un mezzo in avaria. In A1 riaperta la corsia sud tra Arezzo e Monte San Savino, ancora chiuso il tratto in direzione di Firenze - Napoli tra Arezzo e Monte San Savino, mentre resta temporaneamente chiuso il tratto in direz ... Lo riporta corrierediarezzo.it
Camion a Gnl in avaria, code fino a 10 km in A1 nell'Aretino - Code fino a 10 km si registrano nel tratto aretino dell'A1, in entrambe le direzioni, a seguito della chiusura dell'autostrada tra Monte San Savino e Arezzo per un camion alimentato a Gnl fermo in ava ... Riporta ansa.it