Autorivendite e officine nel mirino atti irregolari e niente depositi | 14 rischiano la chiusura

Ferrara, 10 ottobre 2025 – Un’indagine di due mesi nella ‘giungla’ delle autorivendite (soprattutto online, ma non solo) ha permesso alla polizia stradale di portare alla luce una lunga serie di irregolarità. Gli illeciti riscontrati durante l’attività hanno condotto alla richiesta di quattordici provvedimenti di chiusura di attività, oltre a sanzioni piuttosto salate e un paio di denunce. Ma entriamo nel dettaglio del lavoro svolto. Tutto è partito a luglio, con l’intensificazione dei controlli sul mondo delle autorivendite della provincia. I risultati hanno sollevato il velo su numerose situazioni che hanno tenuto impegnati gli uomini della Polstrada per gli interi mesi di luglio e agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

