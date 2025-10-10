Autopalio chiusura notturna del raccordo autostradale a San Casciano
Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sono in corso i lavori avviati da Anas per il risanamento strutturale e ammodernamento delle barriere di sicurezza del viadotto “Docciola”, a San Casciano, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’infrastruttura. Per consentire alcune fasi dei lavori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: autopalio - chiusura
FIRENZE-SIENA - Lavori di asfaltatura sull’Autopalio: occhio alle chiusure di carreggiate e uscite obbligatorie. La guida. Dal 6 al 10 ottobre in territorio fiorentino riguarderanno San Casciano, Bargino, Tavarnelle, San Donato (fino a Poggibonsi Nord). - X Vai su X
FIRENZE-SIENA - Lavori di asfaltatura sull’Autopalio: occhio alle chiusure di carreggiate e uscite obbligatorie. La guida. Dal 6 al 10 ottobre in territorio fiorentino riguarderanno San Casciano, Bargino, Tavarnelle, San Donato (fino a Poggibonsi Nord); dal 13 al - facebook.com Vai su Facebook
Lavori in notturna sul raccordo Siena-Firenze - FIRENZE: Gli interventi saranno eseguiti in orario notturno dal 6 al 10 Ottobre e comporteranno la chiusura temporanea della carreggiata nel tratto interessato ... Riporta toscanamedianews.it
Chiusura notturna durante i lavori sul raccordo - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA: Il provvedimento alla viabilità per consentire lo svolgimento di lavori al viadotto Docciola, sul raccordo autostradale Siena- Si legge su toscanamedianews.it