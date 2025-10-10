Autopalio chiusura notturna del raccordo autostradale a San Casciano

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sono in corso i lavori avviati da Anas per il risanamento strutturale e ammodernamento delle barriere di sicurezza del viadotto “Docciola”, a San Casciano, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’infrastruttura. Per consentire alcune fasi dei lavori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

