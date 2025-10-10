Autodeterminazione e partecipazione | anche a Brindisi il Disability Pride
BRINDISI - Sabato 11 ottobre 2025, alle 18:00, il centro di Brindisi sara? attraversato dal Disability Pride, una manifestazione pubblica che mette al centro le persone con disabilita?, la loro autodeterminazione, i diritti e la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: autodeterminazione - partecipazione
Nel Consiglio Comunale di domani 9 ottobre, alle ore 18.30, sarà discussa la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Un momento importante di confronto e solidarietà, per affermare i valori di pace, giustizia e autodeterminazione dei popoli. Tut - facebook.com Vai su Facebook
Brindisi ospita il Disability Pride sabato 11 ottobre 2025 - Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 18:00, il centro di Brindisi sarà attraversato dal Disability Pride, una manifestazione pubblica che pone al centro le persone con disabilità, la loro autodeterminazio ... brindisisera.it scrive