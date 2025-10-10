Autodeterminazione e partecipazione | anche a Brindisi il Disability Pride

BRINDISI - Sabato 11 ottobre 2025, alle 18:00, il centro di Brindisi sara? attraversato dal Disability Pride, una manifestazione pubblica che mette al centro le persone con disabilita?, la loro autodeterminazione, i diritti e la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

