Auto va a fuoco e incendia alimentari Il proprietario | Avevo il mio negozio ora sono promoter al supermercato

"Avevo un'attività tutta mia, oggi mi trovo a lavorare come promoter nei supermercati per cercare di guadagnare qualcosa". La storia di Domenico Celano, il cui alimentari è andato distrutto in un incendio lo scorso anno. "Vorrei ricominciare a lavorare, ma senza il risarcimento delle assicurazioni per il negozio è finita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: auto - fuoco

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

FOTO/ Auto a fuoco nella zona alta della città, attimi di paura per il conducente

Fiamme e paura nella notte, un incendio distrugge tre auto: indagini in corso L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo raggiungesse altre vetture parcheggiate nell’area interessata - facebook.com Vai su Facebook

Castellaneta, dà fuoco all’auto del rivale in amore: arrestato un giovane - X Vai su X

Auto va a fuoco e incendia alimentari. Il proprietario: “Avevo il mio negozio, ora sono promoter al supermercato” - L'incendio si propaga e dall'auto coinvolge anche il palazzo vicino con l'abitazione al primo piano e il negozio di alimentari ... Come scrive fanpage.it

Incendi nella notte a Milano, undici auto bruciate tra Gioia e Mac Mahon: caccia al piromane - Tutti ai danni di auto parcheggiate e tutti nell'area nord della città di Milano. Scrive milanotoday.it