Auto si scontra con un animale muore deputato Politica sotto shock

L'oscurità delle prime ore del mattino ha inghiottito un'auto in corsa lungo una remota arteria stradale, un nastro d'asfalto che taglia a metà il paesaggio. In quel buio denso, un impatto improvviso e catastrofico ha interrotto bruscamente il viaggio di un gruppo di passeggeri di ritorno da impegni istituzionali. L'urto non è stato causato da un altro veicolo, ma da una forza primordiale e inattesa: un animale della fauna selvatica, di dimensioni colossali, emerso dall'ombra. La lamiera contorta, il vetro infranto e un silenzio innaturale sono seguiti all'assordante schianto. Per uno degli occupanti, figura eminente della politica e della cultura, l'incidente si è rivelato fatale.

