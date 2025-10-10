Auto si ribalta in pieno centro | due feriti trasportati al Pronto Soccorso
Tempo di lettura: < 1 minuto Due feriti trasportati in Ospedale in codice giallo dopo un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio al Viale Atlantici. Quattro i veicoli coinvolti, di cui due in sosta. Una Fiat Panda con alla tre giovani a bordo si è ribaltata, per cause in corso d’accertamento, a pochi metri dalla traversa di via Martiri D Ungheria. A causa della violenza dell’urto la Fiat ha impattato due vetture in sosta e poi si è adagiata su un fianco ostruendo la corsia di marcia. Due persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate in codice giallo dal personale del 118 intervenuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
