Auto i nuovi marchi orientali guadagnano terreno in Italia I segreti? Prezzo e tecnologia
Il mercato automobilistico italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata dall’ingresso di numerosi nuovi marchi di origine asiatica. Tra il 2021 e il 2025 sono approdati nel Paese 21 nuovi brand, destinati a superare quota 30 entro il 2028, per il 90% di proprietà o provenienza cinese. La loro quota di mercato, seppur ancora limitata, è cresciuta in modo significativo, passando dallo 0,4% del 2021 al 6,6% registrato nell’agosto 2025. A delineare questo scenario è la ricerca “Brand emergenti e nuovi orientamenti di dealer e consumatori nel settore automotive”, realizzata da Quintegia e presentata da AutoScout24 e MY PR. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: auto - nuovi
Gran Turismo 7 riceve l’aggiornamento 1.61 con tre nuove auto, nuovi eventi ed altre novità
All’aeroporto Marconi ci sono mille nuovi posti auto
Marconi, nuovi servizi. Mille posti auto in più. E telecamere dal 2026
Da settembre arrivano i nuovi incentivi per auto elettriche Da settembre 2025 (salvo ulteriori rinvii) partiranno gli Ecobonus per auto elettriche, con contributi fino a 11.000 € per i privati e 20.000 € per le microimprese. L’obiettivo? Sostituire oltre 39.000 v - facebook.com Vai su Facebook
Finisce l’era delle auto nuove vendute come usate: Pechino introduce severi limiti che bloccano le offerte shock sulle elettriche destinate all’Europa - X Vai su X
Auto orientali in Italia, boom d’interesse e nuove sfide - Il 44% degli automobilisti italiani si dichiara disposto a considerare un marchio orientale per il prossimo acquisto, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2024. Come scrive motori.quotidiano.net
Mercato auto 2025: boom dei nuovi marchi cinesi, ora valgono il 6,6% - AutoScout24 e MY PR analizzano la crescita dei brand cinesi in Italia: 21 nuovi marchi dal 2021, +6,6% di quota nel 2025 e forte apertura dei consumatori. Segnala lifestyleblog.it