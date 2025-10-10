Il mercato automobilistico italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata dall’ingresso di numerosi nuovi marchi di origine asiatica. Tra il 2021 e il 2025 sono approdati nel Paese 21 nuovi brand, destinati a superare quota 30 entro il 2028, per il 90% di proprietà o provenienza cinese. La loro quota di mercato, seppur ancora limitata, è cresciuta in modo significativo, passando dallo 0,4% del 2021 al 6,6% registrato nell’agosto 2025. A delineare questo scenario è la ricerca “Brand emergenti e nuovi orientamenti di dealer e consumatori nel settore automotive”, realizzata da Quintegia e presentata da AutoScout24 e MY PR. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto, i nuovi marchi orientali guadagnano terreno in Italia. I segreti? Prezzo e tecnologia