Auto e Moto d’Epoca 2025 Bologna ospita la 42ª edizione del salone del motorismo storico

Dal 23 al 26 ottobre, BolognaFiere accoglierà la 42ª edizione di Auto e Moto d’Epoca, il più grande salone europeo dedicato al motorismo storico. L’evento, che riunisce espositori, case automobilistiche, collezionisti e appassionati, propone un viaggio nella storia dell’automobile e della motocicletta, tra memoria tecnica e cultura industriale. Con 235 mila metri quadrati, 14 padiglioni e 4 percorsi tematici, la manifestazione offre un’ampia panoramica sull’evoluzione del design e della meccanica. Tra le iniziative più attese c’è la mostra “75:1 – 75 years, one seat”, dedicata ai 75 anni della Formula 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

