Auto cade nel torrente per un colpo di sonno | paura per una famiglia
Un ventiseienne, la compagna e il loro bambino piccolo sono rimasti feriti giovedì pomeriggio a Stampa, in Val Bregaglia, dopo che l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada a causa di un colpo di sonno.L’incidente è avvenuto intorno alle 16.20 sulla strada del Maloja, mentre la famiglia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: auto - cade
Maltempo, albero cade contro un’auto in transito
Ultraleggero caduto a Brescia, il video dell'aereo che cade sull'autostrada: le auto attraversano le fiamme
Muore a 16 anni: cade in scooter per il temporale e viene travolta da un'auto
I due cavalli seguono l'auto, legati ad una corda; quando uno di loro cade, viene trascinato per diversi metri sull'asfalto Il video contiene immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità - facebook.com Vai su Facebook
#Terni, #albero cade su #auto: il #Comune paga 5.300 e chiude la #contesa dopo tre anni - X Vai su X