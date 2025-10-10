Auto cade nel torrente per un colpo di sonno | paura per una famiglia

Un ventiseienne, la compagna e il loro bambino piccolo sono rimasti feriti giovedì pomeriggio a Stampa, in Val Bregaglia, dopo che l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada a causa di un colpo di sonno.L’incidente è avvenuto intorno alle 16.20 sulla strada del Maloja, mentre la famiglia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

