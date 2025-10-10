Auto bruciate liti con coltello e minacce | arrestato dopo un' estate di violenza

Un’estate di fuoco, letteralmente, quella vissuta a Manerbio. Due veicoli dati alle fiamme, minacce, una lite con coltello e un clima di tensione crescente che ha tenuto in allerta cittadini e forze dell’ordine. A chiudere il cerchio, nei giorni scorsi, sono stati i carabinieri della stazione di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it