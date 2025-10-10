Auto a fuoco nella notte nei video spunta un uomo con cappuccio

Proseguono le indagini per accertare la natura di un incendio che ha distrutto un'auto, a Cava de' Tirreni, in pieno centro, giorni fa. Dalle telecamere di videosorveglianza si noterebbe un uomo con felpa e cappuccio in testa, avvicinarsi all'auto per poi darle fuoco.Le indaginiL’auto, di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - fuoco

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

FOTO/ Auto a fuoco nella zona alta della città, attimi di paura per il conducente

Fiamme e paura nella notte, un incendio distrugge tre auto: indagini in corso L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo raggiungesse altre vetture parcheggiate nell’area interessata - facebook.com Vai su Facebook

Castellaneta, dà fuoco all’auto del rivale in amore: arrestato un giovane - X Vai su X

Auto va a fuoco e incendia alimentari. Il proprietario: “Avevo il mio negozio, ora sono promoter al supermercato” - "Avevo un'attività tutta mia, oggi mi trovo a lavorare come promoter nei supermercati per cercare di guadagnare qualcosa" ... Riporta fanpage.it

Notte di fuoco a Ostia: cinque auto e uno scooter distrutti dalle fiamme - Notte di fuoco a Ostia dove nel giro di poche ore sono divampati due incendi. Da romatoday.it