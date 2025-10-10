Aurora Tila | l’ex fidanzato confessa al compagno di cella

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova rivelazione in aula. Potrebbe essere la svolta decisiva nel caso della morte di Aurora Tila, la ragazza di 13 anni precipitata dal settimo piano di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre 2024. Durante l’udienza del 10 ottobre, è emersa una testimonianza chiave che potrebbe ribaltare le sorti del processo a carico del 16enne imputato per omicidio. Secondo l’accusa, il giovane avrebbe spinto la ex fidanzata dopo una lite, mentre l’imputato continua a dichiararsi innocente. A confermare la versione dell’accusa sarebbe però un ex compagno di cella del ragazzo, che ha raccontato agli inquirenti di aver ricevuto una confessione diretta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

