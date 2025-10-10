Aurora Tila l' ex compagno di cella del fidanzato | Mi ha detto che l' ha spinta dal balcone mentre lei gli diceva ' Ti amo'
Una testimonianza che potrebbe cambiare tutto. Il 10 ottobre si è tenuta un'udienza del processo che vede imputato un 16enne per l'omicidio della sua ex fidanzata, Aurora Tila. La ragazza è morta a 13 anni dopo essere precipitata dal settimo piano di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Today.it
#cronaca L'ipotesi è quella di femminicidio La verità su Aurora Tila
Aurora Tila, le ultime parole prima di morire: «Ti amo, non puoi farmi questo». La confessione dell'ex al compagno di cella - Aurora Tila, 13 anni, è precipitata dal balcone del settimo piano del suo palazzo a Piacenza lo scorso 25 ottobre.
