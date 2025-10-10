Aurora Ramazzotti si sposa | tutti i dettagli
. Matrimonio estivo e romantico per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti si sposa. L’annuncio, arrivato con la naturalezza e l’ironia che la contraddistinguono, ha il sapore di un capitolo che si chiude e un altro che si apre, sotto il segno di un amore cresciuto lontano dai riflettori ma con la stessa luce che da sempre accompagna la sua famiglia. “Save the date: 4 luglio 2026”, ha scritto nelle sue storie Instagram, rivelando finalmente la data che molti aspettavano, con quel sorriso un po’ incredulo e quella leggerezza che sanno solo le donne che hanno imparato a prendersi sul serio senza mai smettere di ridere. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti
